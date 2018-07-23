Артем Дзюба: "Праздновали, думая что в 1/8 финала сыграем с Португалией"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью пресс-службе клуба сказал, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов изначально знал, как играть против Испании в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Россияне обыграли "красную фурию" (1:1, пенальти – 4:3) и впервые в новейшей истории вышли в четвертьфинал, где уступили будущему вице-чемпиону – Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

– Случился небольшой каламбур: пилот в самолете сперва объявил, что мы попали на Португалию, а через десять минут, когда мы уже праздновали, думая, что на Португалию-то получше попасть, извинился. Говорит, все-таки Испания, – сказал Дзюба. – Первая реакция – если не упадничество, то небольшое расстройство. Понимали, что с Испанией ждет такая игра, которая в итоге и произошла, что мы будем практически без мяча. Это самая сильная команда в мире по контролю мяча. Немножко расстроились – с Португалией, наверное, побольше имели шансов атаковать.

Но Станислав Саламович сказал: "Знаете, ребята, я тут немножко послушал вас. Думаю, вы немножко не правы. Не факт, что с Португалией было бы легче. У нас есть понимание, как и за счет чего Испания будет играть, и что ей противопоставить".

В этом плане была проведена грамотная работа и в опасных участках мы сделали правильные вещи, перекрыли все их атаки. Спасал и Акинфеев – без этого никуда, потому что у Испании выступают мастера очень большого класса. Но в целом очень достойно сыграли. Понимали, что будем терпеть, терпеть, терпеть, стараться в каждой контратаке действовать максимально опасно.

– Процитируем Андрея Лунева: "Сборная в матче с Испанией отдала мяч, но не инициативу". Согласны с ним?

– Надо быть реалистами – даже если бы нам очень захотелось, мы бы мяч у испанцев не отняли. Такая ситуация, когда на ринг выходит чемпион-боксер против молодого-дерзкого. Вот и мы при первой же возможности старались огрызаться. Но ключевым моментом было терпение.

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