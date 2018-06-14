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Артем Дзюба: "Потрясающая игра, потрясающая атмосфера"


Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Саудовской Аравией (5:0) в стартовом матче чемпионата мира по футболу. Форвард отметился забитым голом через 91 секунду после выхода на замену

- Потрясающая игра, потрясающая атмосфера, -  приводит Твиттер национальной команды слова Дзюбы.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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