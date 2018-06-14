Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Саудовской Аравией (5:0) в стартовом матче чемпионата мира по футболу. Форвард отметился забитым голом через 91 секунду после выхода на замену
- Потрясающая игра, потрясающая атмосфера, - приводит Твиттер национальной команды слова Дзюбы.
Артем Дзюба: "Потрясающая игра, потрясающая атмосфера" pic.twitter.com/EJzcvuLIpq– Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
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Сборная России на чемпионате мира по футболу