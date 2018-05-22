Артем Дзюба: "Почему заболел? Может, переволновался перед встречей с Саламычем!"

Форвард сборной Артем Дзюба выступил перед журналистами после своей первой тренировки в составе команды. Нападающий пропустил несколько дней из-за ангины. По словам игрока, он приехал на сбор сборной в ватном состоянии.

- Сборной не простят невыхода из группы на ЧМ-2018. Ощущаете давление со стороны общественности?



- Ничего не ощущаю. Сейчас важно правильно подготовиться, чтобы все были живы-здоровы. Уверен, что тренерский штаб все проанализировал, а наша задача - все принять и выполнить.



- Год назад вы уехали со сбора из-за "проблем со здоровьем". Сейчас они позади?



- "Того" уже нет. А проблемы со здоровьем были, ангина бактериальная. Но надеюсь, сейчас и она позади! У меня с Австрией не складывалось. Будем наверстывать.



- А когда вы заболели?



- Ночью 17 мая. Может, переволновался перед встречей с Саламычем. Ночью просыпаюсь - знобит, голова болит, температура 38,8. Перепугался. Приехал в сборную в ватном состоянии. Может, днём ранее кто заразил на презентации. Больше ни на какие презентации не поеду! Но ничего, есть ещё время наверстать и нагнать всех ребят. (Дмитрий СИМОНОВ)