16:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Артем Дзюба: "Планирую стать тренером. Буду как Трефилов"


Нападающий сборной России Артем Дзюба в интервью пресс-службе РФС сказал, что после завершения карьеры он хочет стать тренером. В качестве примера он назвал главного тренера женской национальной команды по гандболу Евгения Трефилова.

- Планируете стать тренером?

- Планирую. Буду как Трефилов. Пользуясь случаем, привет вам! Очень люблю вас.

После двух туров на домашнем чемпионате мира сборная России занимает первое место в группе A. На старте турнира команда Станислава Черчесова обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). Следующим соперником россиян будет Уругвай. Встреча состоится 25 июня в Самаре.

Национальная команда выйдет в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места в группе, если не проиграет южноамериканцам.

Уругвай - Россия

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