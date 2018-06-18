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Артем Дзюба - о жесте Черчесова: "Тренер, видимо, обозначил, что понял меня"

Станислав Черчесов отдает честь Артему Дзюбе.
Станислав Черчесов отдает честь Артему Дзюбе.

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал жест со стороны наставника команды Станислава Черчесова.

Тренер необычно отпраздновал гол 29-летнего игрока в ворота Саудовской Аравии на чемпионате мира. После забитого мяча форвард побежал праздновать успех к скамейке запасных, где его встретил Черчесов и отдал ему честь.

- После гола вы подбежали к главному тренеру сборной Станиславу Черчесову, и он отдал вам честь, что означал этот жест?

- Я показывал, что должен быть на поле, играть, и тренер, видимо, обозначил, что понял меня. Для меня это был приятный жест с его стороны. Сидя на скамейке запасных, я очень ждал своего шанса и надеялся, что Станислав Черчесов выпустит меня на поле.

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