Артем Дзюба - о жесте Черчесова: "Тренер, видимо, обозначил, что понял меня"

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал жест со стороны наставника команды Станислава Черчесова.



Тренер необычно отпраздновал гол 29-летнего игрока в ворота Саудовской Аравии на чемпионате мира. После забитого мяча форвард побежал праздновать успех к скамейке запасных, где его встретил Черчесов и отдал ему честь.

- После гола вы подбежали к главному тренеру сборной Станиславу Черчесову, и он отдал вам честь, что означал этот жест?

- Я показывал, что должен быть на поле, играть, и тренер, видимо, обозначил, что понял меня. Для меня это был приятный жест с его стороны. Сидя на скамейке запасных, я очень ждал своего шанса и надеялся, что Станислав Черчесов выпустит меня на поле.

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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