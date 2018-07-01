Артем Дзюба: "Мы улетели в космос за Станиславом Саламовичем"

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, пенальти – 4:3). Форвард сравнял счет в игре, реализовав 11-метровый удар.

– Мы безумно счастливы оттого что вся страна гордится нами, – сказал Дзюба. – Для нас это самое важное. Спасибо огромное! Подарили праздник всем и себе – до последнего верили в успех. Понимали – сегодня надо терпеть, терпеть, биться, через боль, судороги и все-все-все. А в конце уже надеялись и верили в Игоря. Три или четыре футболиста сказали, что он два возьмет – я просто в шоке! Газинский и Дзагоев точно так говорили. Дзагоев, может, в возрасте уже, чувствует что-то! Короче, все просто волшебно.

– Когда пенальти бил, пауза возникла. Изначально было понятно, что вы к мячу подойдете?

– Мне несколько человек сказали: иди, бей! Я посмотрел-посмотрел по сторонам, думаю, почему бы и нет. Страшно было, если честно – весь мир смотрит. Подумал, если промахнусь – съедят все. Столько лет футбольный бог отворачивался от нас, а сегодня... Великие моменты происходят при великих возможностях. Мы счастливы, это просто космос. Мы улетели туда, за Станиславом Саламовичем. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)