Артем Дзюба: "Мы сами не знаем своего максимума"

Нападающий сборной России Артем Дзюба назвал выход в 1/8 финала домашнего чемпионата мира выполнением задачи-минимум. На старте турнира команда Станислава Черчесова обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1).

– Задача-минимум выполнена, – сказал Дзюба в интервью пресс-служба РФС. – Если бы не вышли из группы, это был бы ужас. Мы сами не знаем своего максимума.

Мне вообще кажется, на чемпионате нет явного фаворита, который всех громит, доминирует.

Следующий матч сборной России состоится в понедельник, 25 июня. Соперником национальной команды по матчу в Самаре будет Уругвай. Начало игры запланировано на 17.00 по московскому времени.

Отметим, что россияне выйдут в 1/8 финала с первого места в группе, если не проиграют южноамериканцам.

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