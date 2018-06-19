Артем Дзюба: "Мы безумно счастливы, это исторический момент"

Нападающий сборной России Артем Дзюба, который в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира с Египтом забил сам и спровоцировал автогол Ахмеда Фатхи, подчеркнул, что команде безумно приятна поддержка болельщиков.

– Мы безумно счастливы, это исторический момент. Мы видели, как за нас болеют, в каждом городе, это было безумно приятно, – сказал Дзюба. - Мы сегодня были единым целым, не давали продохнуть сопернику. Интересно будет проверить себя в игре с еще более сильным соперником - Уругваем. Хорошо, что сила противников возрастает с каждым матчем.

Долго выходили из раздевалки? Мы не праздновали, ждали ребят с допинг-контроля. Праздновать рано - да, мы сделали историческое событие, но еще много работы впереди. Ошибки прошлых лет учтены. (Егор БЫЧКОВ)

Россия - Египет: онлайн-трансляция