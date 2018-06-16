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Артем Дзюба: "Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света"


Форвард сборной России Артем Дзюба дал интервью официальному сайту ФИФА. Его фрагмент опубликован в официальном Твиттере федерации.

- Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света, - сказал нападающий. Полное интервью будет опубликовано в ближайшие дни.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира по футболу-2018: все о сборной России

 

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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