Артем Дзюба: "Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света"

Форвард сборной России Артем Дзюба дал интервью официальному сайту ФИФА. Его фрагмент опубликован в официальном Твиттере федерации.

- Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света, - сказал нападающий. Полное интервью будет опубликовано в ближайшие дни.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

🗣️: "Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света".



Очередное огненное интервью любителя саги о Гарри Поттере, нападающего @TeamRussia Артема Дзюбы выйдет в ближайшие дни перед не менее эпическим матчем #RUS-#EGY, не пропустите! pic.twitter.com/wPu4zKftWs – Игорь Борунов, FIFA (@FIFAWorldCupRUS) 16 июня 2018 г.

Чемпионат мира по футболу-2018: все о сборной России