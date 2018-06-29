Артем Дзюба: "Испания – фаворит, но мы знаем, что делать в этой игре"

Нападающий сборной России Артем Дзюба перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с Испанией пообщался с журналистами. Форвард отметил, что в обороне у ближайшего соперника выступают игроки "Реала" и "Барселоны".

– Сказать, что испанцы уязвимы... да нет, Испания остается топ-командой. С защитой "Реала" и "Барселоны". Это говорит о многом. Все, что было в группе, осталось в группе. В плей-офф нет права на ошибку, и Испания будет намного агрессивнее и собраннее. Но мы все равно будем искать слабые стороны. Знаем, что нужно в этой игре. Запасемся терпением и старанием. Будем искать свои шансы и постараемся использовать все шансы. Надо быть единым целым, чтобы никто не выпал. В этом ключ успеха. Но Испания – фаворит. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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