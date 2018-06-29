13:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Артем Дзюба: "Испания – фаворит, но мы знаем, что делать в этой игре"


Нападающий сборной России Артем Дзюба перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с Испанией пообщался с журналистами. Форвард отметил, что в обороне у ближайшего соперника выступают игроки "Реала" и "Барселоны".

– Сказать, что испанцы уязвимы... да нет, Испания остается топ-командой. С защитой "Реала" и "Барселоны". Это говорит о многом. Все, что было в группе, осталось в группе. В плей-офф нет права на ошибку, и Испания будет намного агрессивнее и собраннее. Но мы все равно будем искать слабые стороны. Знаем, что нужно в этой игре. Запасемся терпением и старанием. Будем искать свои шансы и постараемся использовать все шансы. Надо быть единым целым, чтобы никто не выпал. В этом ключ успеха. Но Испания – фаворит. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

Испания – Россия

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

Опрос

Россия vs Испания в 1/8 финала ЧМ-2018: вы верите в нашу сборную?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ