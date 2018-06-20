Артем Дзюба: "Хочется побороться за первое место в группе"

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча чемпионата мира-2018 против Египта (3:1) отметил, что команда будет стремиться к тому, чтобы занять первое место в группе А. Россияне лидируют с шесть очками. Сборные Уругвая и Саудовской Аравии свою встречу проведут в среду.

- Вы сказали, игра была вязкой. С Уругваем, куда более быстрым, играть будет удобнее?

- Уругвай с Египтом тоже играл вязко, - заявил Дзюба. - Это современный футбол, мы видим, что все научились атаковать и обороняться, поэтому, несмотря на радость, мы хотим уже немного больше, - может быть, это наглость, - но хочется побороться за первое место в группе. Сегодня все удалось, потому что мы боролись до конца, не давали продохнуть сопернику. Если так же навяжем Уругваю борьбу и будем единым целым - это будет ключ к успеху. Их футболисты - такие же люди, как и мы. Сегодня был Салах, там сумасшедшие Кавани и Суарес, это понятно, но будет интересно проверить нас на их фоне. Потому что дальше соперники будут еще серьезнее. Хорошо, что уровень противников повышается от игры к игре, а после Уругвая вообще будет какой-то космос! Мы через эти игры начинаем понимать, какие скорости и единоборства нас ждут. Давайте сегодня просто порадуемся! Сегодня реально праздник! Мы победили! (Егор БЫЧКОВ)

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи