Артем Дзюба: "Газинский и Дзагоев сказали, что Акинфеев возьмет две "точки" железно"

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, что несколько игроков команды, в том числе полузащитник Юрий Газинский и Алан Дзагоев, предсказали два сэйва Игоря Акинфеева в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, по пен. 4:3).

- Мы бились, сражались и вообще были единым целым. Ключевым в этом матче было терпение, терпение и еще раз терпение. Знали, что порядок и дисциплина бьют класс. Просто сражались за каждый клочок поля, - заявил Дзюба во флэш-интервью после матча. - Счастливы, что страна нами гордится. Спасибо всем, кто поддерживал. И вообще победили всей страной, и с нами были вместе травмированные Жора Джикия, Виктор Васин, Саша Кокорин, но мы все вместе и стали сильнее.

Когда бил пенальти в первом тайме, было очень страшно, откровенно говоря. Понимал, что такой эпизод бывает раз в жизни, что весь мир смотрит, надо было забить. Горжусь всей командой, которая сражалась. Так добываются победы.

Серия пенальти? Голос сорвал, вообще дикие нервы были, но 3-4 наших игрока сказали, что Игорь две "точки" возьмет железно. Кто? Газинский и Дзагоев точно, а кто еще – не помню. Но могу сказать, что было внутреннее ощущение, что дома, на своей родной земле мы выиграем.