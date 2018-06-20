Артем Дзюба: "Это не мы, а вы запустили, что мы - г...о"

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что игроки национальной команды никогда не считали себя плохими футболистами. Сегодня Россия обыграла Египет со счетом 3:1 на стадионе "Санкт-Петербург"

- В свое время вы запустили тему, что "мы - г...о". Теперь мы не такие?

- Это не мы, а вы запустили эту тему.

- Это было сказано в интервью.

- Это Викторыч (Леонид Слуцкий после Евро-2016. - Прим. "СЭ") сказал. Немножко другой был подтекст. Он очень круто комментирует. Лучший! (Дмитрий СИМОНОВ)

Сборная России выступает в группе А. Она одержала две победы и практически гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира. Россия проведет последнюю встречу группового этапа против Уругвая (25 июня, Самара).

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи