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Артем Дзюба: "Это не мы, а вы запустили, что мы - г...о"

Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Нападающий сборной России  Артем Дзюба заявил, что игроки национальной команды никогда не считали себя плохими футболистами. Сегодня Россия обыграла Египет со счетом 3:1 на стадионе "Санкт-Петербург"

- В свое время вы запустили тему, что "мы - г...о". Теперь мы не такие? 

- Это не мы, а вы запустили эту тему.

- Это было сказано в интервью.

- Это Викторыч (Леонид Слуцкий после Евро-2016. - Прим. "СЭ") сказал. Немножко другой был подтекст. Он очень круто комментирует. Лучший! (Дмитрий СИМОНОВ)

Сборная России выступает в группе А. Она одержала две победы и практически гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира. Россия проведет последнюю встречу группового этапа против Уругвая (25 июня, Самара).

Россия - Египет

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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