Артем Дзюба: "Есть мечта – встать на ворота в серии пенальти"

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал видеоролики, опубликованные в Твиттере национальной команды, на которых он на тренировке отражает пенальти.

У сборной России новый вратарь... Артем Дзюба!



– Проще забивать, или отбивать пенальти?

– Отбивать, – приводит пресс-служба РФС слова Дзюбы. – У меня вообще есть мечта – встать на ворота в серии пенальти. Мне вообще сложно забить. Любой может пробить мне. Пять из пяти никто не забьет.

После двух туров на домашнем чемпионате мира сборная России занимает первое место в группе A. На старте турнира команда Станислава Черчесова обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). Следующим соперником россиян будет Уругвай. Встреча состоится 25 июня в Самаре.

Национальная команда выйдет в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места в группе, если не проиграет южноамериканцам.

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