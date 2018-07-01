Артем Дзюба: "Договорились: если кто-то падает в обморок, то держать друг друга"

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, что запасные игроки команды эмоционально следили за дополнительным временем и послематчевой серией пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, пенальти – 4:3).

– Во время серии пенальти я голос посадил – мы там кричали, пищали, – сказал Дзюба. – Я горжусь тем, что нахожусь в этой команде, для меня это огромная честь, и сегодня все мужики красавцы!

Мы знали, что Испания заставит прижаться к своим воротам, знали, что наш шанс – это их потери мяча, поэтому сразу старались их накрывать, в первом тайме получалось. Ну и стандарты – они нам так забили, мы так же ответили. Верили, что порядок и самоотверженность могут побить класс.

Сердце в дополнительное время чуть у половины не выпрыгнуло. Мы договорились – если кто-то падает в обморок, то держать друг друга. Спасибо огромное всей стране, "Лужникам". Мы бы попросили Виталия Леонтьевича – если можно, все игры в "Лужниках" провести! Но вроде нельзя. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)