Артем Дзюба: "Дешам говорит про нагрузки — все согласны. А если мы — все смеются"

Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал об ожиданиях от ЧМ-2018.

- Как команда справляется с волнением? Был ли какой-то общий разговор?

- Не было. Но будет ближе к игре. Возможно, до конца еще мало кто ощущает и понимает. Все поймем, когда приедем в Лужники. Нужно будет справиться с ажиотажем, потому что в команде много молодых ребят, для многих из нас это первый крупный турнир, может, второй. Сборная России особо никогда не выходила из группы. Давайте помнить об этом тоже. А то такое ощущение, как будто до этого Россия постоянно выходила из группы, а сейчас самая слабая сборная России в истории. Это оскорбляет и обижает. Соберемся, переговорим, опытные ребята помогут. Все волнение перенесем на пользу себе. Мы играем дома, пусть боится соперник, у нас будет 12-й игрок. Хочу, чтобы 12-й игрок болел за нас сердцем и душой, а не как обычно! Болейте за нас, переживайте, а потом судите. Закончится турнир, и говорите, что хотите. А мы ответим.

- Людей могли напугать результаты товарищеских матчей.

- Могли напугать. Смотрите. Франция играет с США 1:1. Дешам говорит "под нагрузками". Все такие – о да, под нагрузками! Когда мы говорим, что под нагрузками, все смеются: "да под какими они нагрузками? " Идет план. Не все получается, не спорю. Но это подготовка. Давайте судить после трех матчей. Три финала для нас. Команда готовится, и все будет решаться там на поле. Товарищеские игры это просто товарищеские игры.

- А какие у команды ожидания от чемпионата?

- Счастливы, что участвуем в турнире. 32 сборные приехали за мечтой, но победит одна. Хотят все. И сейчас все, даже фавориты, говорят, что главная задача – выйти из группы. Мы реалисты. Но нам многое по силам. Играем дома и хотим доказать всем, прежде всего самим себе, что мы умеем играть в футбол, и что мы - футбольная страна, - сказал Дзюба. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

На турнире сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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