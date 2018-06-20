Артем Дзюба: "Черчесов шутил, что в сборной я в аренде"

Нападающий сборной России Артем Дзюба признался, что благодарен главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову за доверие. 29-летний форвард сегодня забил гол в ворота сборной Египта, встреча завершилась победой России со счетом 3:1.

- Саламыч шутил, что в сборной я в аренде. Типа потому что когда я аренде, я злее. Хотя на самом деле я всегда злой. Всегда хочу добиться большего. Отдал честь Черчесову, чтобы вернуть ему его жест. Тогда, когда я забил Саудовской Аравии, я кричал ему, что хочу быть на поле. И я благодарен что он поставил, поверил в меня. Приятные подозрения стали закрадываться за два дня до игры, когда меня стали наигрывать. Но окончательно все узнал перед игрой, на установке. Очень волновался - попаду ли в основу. (Дмитрий СИМОНОВ)

Сборная России выступает в группе А. Она одержала две победы и практически гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира. Россия проведет последнюю встречу группового этапа против Уругвая (25 июня, Самара).

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