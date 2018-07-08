16:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Артем Дзюба: "Буду вспоминать этот ЧМ перед смертью"


Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что чемпионат мира-2018 останется в его сердце всю жизнь. Сборная России дошла до 1/4 финала турнира, уступив на этой стадии Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

- Мы играли с открытым сердцем, а наша сила была в духе, - сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России. - Выступать на родной земле - огромная честь, этот турнир останется в наших сердцах и мыслях всю жизнь. Я буду вспоминать его перед смертью.

Болельщики повернулись к нам лицом и гордятся нами. Мы доказали, что можем играть на равных с любым соперником. Все футболисты проявили характер, безразличных в команде не было. 

Россия - Хорватия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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