Артем Дзюба: "Аргентина как команда очень средняя"

Нападающий сборной России Артем Дзюба сказал, что его не удивила крупная победа Хорватии над Аргентиной в матче группового турнира чемпионата мира-2018 (3:0). По словам форварда, аргентинцы слабы в командной игре.

- Я сразу говорил, что Хорватия обыграет Аргентину уверенно, - сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной. - Меня даже не удивило, что они выиграли 3:0. У Аргентины есть отдельная потрясающая группа футболистов, но как команда она очень средняя. По меркам мирового футбола. Она точно не претендент на чемпионство. Многие будут ругаться, но все-таки - где сейчас Криштиану Роналду и где Лео Месси?

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