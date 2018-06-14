Аршавин - в интервью ВВС: "Мы любим со всеми пить. Добро пожаловать, у нас только водка"

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин в шутливой манере ответил на вопросы ВВС о России. Сегодня в нашей стране стартует чемпионат мира-2018.
- Мы любим иностранцев, особенно когда они тратят здесь свои деньги, - заявил Аршавин. - Мы можем предложить тем, кто приезжает в нашу страну, что угодно. Мы любим со всеми пить. Добро пожаловать, у нас только водка.
Знаю, вы до сих пор думаете, что у нас по улицам гуляют медведи, но это неправда. Что можно делать в Москве? Я бы хотел взять Сеска Фабрегаса в ночной клуб. Сеск, я люблю тебя и хотел бы с тобой повидаться.
"I want to take Cesc Fabregas to a nightclub." 🕺#bbcworldcup pic.twitter.com/y4EPgwzX0f– BBC Sport (@BBCSport) 13 июня 2018 г.
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