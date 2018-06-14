Аршавин - в интервью ВВС: "Мы любим со всеми пить. Добро пожаловать, у нас только водка"

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин в шутливой манере ответил на вопросы ВВС о России. Сегодня в нашей стране стартует чемпионат мира-2018.

- Мы любим иностранцев, особенно когда они тратят здесь свои деньги, - заявил Аршавин. - Мы можем предложить тем, кто приезжает в нашу страну, что угодно. Мы любим со всеми пить. Добро пожаловать, у нас только водка.

Знаю, вы до сих пор думаете, что у нас по улицам гуляют медведи, но это неправда. Что можно делать в Москве? Я бы хотел взять Сеска Фабрегаса в ночной клуб. Сеск, я люблю тебя и хотел бы с тобой повидаться.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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