Аршавин считает, что у сборной России самые низкие шансы на победу на ЧМ-2018

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин отметил, что сборная России имеет самые низкие шансы на победу на чемпионате мира-2018 среди оставшихся команд. Вместе с тем, по его словам, после победы над Испанией (1:1, 4:3 по пен.), для россиян все возможно.

– У россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников. Но все возможно, – цитирует Аршавина wc2018.zakon.kz. – Если Россия смогла победить Испанию, может быть, они смогут одолеть и других соперников. Я думаю, что Хорватия – очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании.



Я не открою вам секрета, если скажу, что Акинфеев является лучшим вратарем России за последние 20 лет. Сборная России играет дисциплинированно, хорошо готова физически, плюс сумасшедшая поддержка болельщиков – все это дало тот результат, который сборная России имеет сейчас.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)



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