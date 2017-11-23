Аршавин может прокомментировать ЧМ-2018 на казахстанском ТВ

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин может выступить в роли комментатора на казахстанском телевидении во время чемпионата мира 2018 года. Российский игрок в шутку высказался об этом в эфире шоу "Тунгi студия" на канале Qazaqastan, который обладает правом на показ матчей мирового первенства.

– Несмотря на то, что высказывание было шуточным, мы серьезно приглашаем Андрея поработать с нами вместе на чемпионате мира, – цитирует sports.kz директора канала Qazaqastan Павла Цибулина.

Мы – только "за"! Во-первых, Аршавин – один из лучших игроков постсоветского пространства последних десятилетий, во-вторых, он один из лидеров популярного алма-атинского клуба, и в-третьих, сам чемпионат будет проходить в России, что тоже добавит определенный интерес в случае комментирования Аршавина.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России. Жеребьевка турнира состоится 1 декабря в Москве.