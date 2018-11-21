23:14 21 ноября | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Арсен Венгер: "Надеюсь, в 2022 году пройдет настоящий чемпионат мира"

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Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посетовал, что на чемпионате мира-2018 европейские команды были существенно сильнее представителей других конфедераций. Чемпионом мира стала сборная Франции, в полуфинал пробились четыре сборных из Европы. 

- Надеюсь, в 2022 году пройдет настоящий чемпионат мира. Чемпионат мира-2018 был хорошим, но больше похож на чемпионат Европы с приглашенной сборной Бразилии, - цитирует Yahoo Венгера. - Все видели, что другие южноамериканские сборные были недостаточно хороши для победы. Азиатские и африканские команды тоже не были в числе лучших. Можно подумать, что европейский футбол на голову выше уровня других континентов.

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