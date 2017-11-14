Арриго Сакки: "Вентура? Мы пытаемся найти козла отпущения"

Бывший главный тренер сборной Италии Арриго Сакки считает, что невыход национальной команды на чемпионат мира-2018 не является случайным. По его словам, Карло Анчелотти является хорошим специалистом, но не решит проблемы национальной команды.

- Невыход на чемпионат мира – это не случайность, стоит просто посмотреть на результаты Италии на двух последних чемпионатах мира. Разницу не делает один игрок. Мы пытаемся найти козла отпущения, но Вентура провел достойную карьеру. Один человек не может решить проблему. Анчелотти – хороший тренер, но нам нужно начать делать все по-другому еще с основ.

Напомним, сборная Италии не смогла попасть на ЧМ-2018, проиграв по сумме двух стыковых матчей Швеции (0:1 - на выезде, 0:0 - дома).

Италия впервые с 1958 года не смогла попасть на чемпионат мира. Предстоящее мировое первенство станет третьим, на котором не сыграет "Скуадра Адзурра" - в 1930 году команда получила приглашение от ФИФА на турнир, но отказалась от плавания в Уругвай, где был сыгран первый в истории чемпионат мира.