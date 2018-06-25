Арон Гюннарссон: "Мы прижаты к стенке, сделаем все, чтобы пробиться в следующий раунд чемпионата мира"

Полузащитник сборной Исландии Арон Гюннарссон заявил, что его команде некуда деваться – она должна победить Хорватию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, чтобы пройти в плей-офф.

После двух игр исландцы набрали одно очко и занимают третье место в группе.

- Предыдущая победа над Хорватией, которая была одержана дома (исландцы выиграли 1:0 в игре отборочного раунда чемпионата мира-2018. – Прим. "СЭ"), придает нам уверенности, - цитирует ТАСС Гюннарссона. - Мы намерены опять сделать это. Хорваты являются самой стабильной командой в нашей группе. Мы сейчас прижаты к стенке, поэтому сделаем все, чтобы пробиться в следующий раунд.

Матч между исландцами и хорватами пройдет на "Ростов-Арене" 26 июня.

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