Арнаутович не стал праздновать гол в ворота сборной Сербии

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович отличился в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Сербии (3:2). Футболист не стал праздновать гол, так как его отец - серб по национальности, а сам он родился в Австрии. Он отметил, что 9 октября в матче против Грузии он будет поддерживать сборную Сербии.

- Я злюсь, что не играю за Сербию, но я сказал уже тысячу раз, что это не моя вина, - цитирует blic Арнаутовича. - Я буду с Сербией в понедельник. Они играют дома перед полными трибунами. Верю, что Сербия выйдет на чемпионат мира.