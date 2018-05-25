Аркадий Дворкович: "Зеппельт? Приедет - хорошо. Не приедет - тоже нормально"

Председатель АНО "Организационный комитет Россия-2018" Аркадий Дворкович в кулуарах международного экономического форума отметил, что его не интересует обсуждение журналиста немецкого канала ARD Хайо Зеппельта, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Меньше месяца до чемпионата мира. Мы на сто процентов готовы? - вопрос Дворковичу.

- На сто процентов будем готовы в день матча открытия. Всегда есть десятые доли процента, которые нужно доделать, завершить. Вся наша команда этим и занимается - благоустройством территории, вопросами безопасности, настройками IT-инфраструктуры, связями, координациями между разными службами. Конечно же, подготовка к приему команд и болельщиков на базах, в городах, гостиницах. Все это идет полным ходом. Не сомневаюсь, что все будет готово в срок.

- Было много слухов о проблемах со стадионами в Самаре и Калининграде. Сейчас там все в порядке?

- Слухи будут до последнего дня чемпионата, но это всего лишь слухи. Повторяю: есть вопросы, которые мы решаем ежедневно. Для этого и существует оргкомитет. Я каждую минуту решаю какой-то конкретный вопрос, связанный с чемпионатом мира - это нормальная практика. Хорошо, что мы вовремя узнаем о проблемах, о том, что есть какие-то замечания и вовремя на них реагируем.

- Каково ваше отношение к тому, что Хайо Зеппельт получит российскую визу?

Мне это обсуждение неинтересно. Он всего лишь один из журналистов. Приедет - хорошо. Не приедет - тоже нормально. Ничего особенного в нем нет.

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