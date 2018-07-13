Аркадий Дворкович: "За проведение чемпионата мира ставлю своей команде пять с плюсом"

​Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович отметил, что на чемпионате мира удалось организовать для болельщиков комфорт и безопасность.

– Сегодня президент ФИФА Джанни Инфантино дал большую пресс-конференцию, на которой похвалил организаторов и Россию за отличную работу. Вам лестна такая оценка?

– Мы работали вместе, одной командой вместе с коллегами по ФИФА и достигли хорошего результата, но оценку лучше давать болельщикам и тем, кто видит это со стороны. Надеюсь, что оценка будет положительная. Мы старались делать все возможное, чтобы у нас было комфортно и безопасно, и люди думали только о футболе. Мне кажется, это удалось. Я очень рад, что нашему другу и коллеге Инфантино все понравилось. Мы еще подведем свои итоги и в рамках оргкомитета, и президент, уверен, это сделает.

– На чемпионате мира осталось сыграть два матча. Какую промежуточную оценку вы могли бы поставить?

– Я не привык ставить оценки себе, пусть это делают те, кто должен делать, а моей команде я бы поставил пятерку, а может, даже пятерку с плюсом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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