Аркадий Дворкович: "Впереди у меня 20 дней ада"

Председатель АНО "Организационный комитет "Россия-2018" Аркадий Дворкович во время панельной сессии "Новые инфраструктура и технологии в спорте. Как эффективно использовать?" в рамках Петербургского международного экономического форума отметил, что затраты на проведение чемпионата мира откупятся.

- Президент нашей страны сказал, что победит организатор. А это Россия, - сказал Дворкович. - И я уверен, что Россия победит во всех смыслах. У меня точно нет желания подзаработать на чемпионате мира. Мы вложили значительные средства в создание лучшей спортивной инфраструктуры - это самый главный вклад в развитие страны. В ближайшие два месяца наша задача устроить праздник.

- Какие-то неудобства неизбежно будут, но мы будем делать все, чтобы Россия в глазах людей из других стран стала лучше и приветливей, - отметил Дворкович. - Уверен, что через какое-то время ЧМ откупится. Дело не в финансах, а в качестве жизни. Увеличится количество людей, которые будут заниматься спортом, и он станет частью их жизни. Все, что мы планируем потратить на организацию турнира, вернется. Маркетинг, сувениры, продажи билетов - все окупится точно. Впереди у меня 20 дней ада, много работы по подготовке к чемпионату мира. (Игорь НОВИКОВ)