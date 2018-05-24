Аркадий Дворкович: "Уверен, на ЧМ-2018 мы подружимся с английскими болельщиками"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович выразил уверенность в том, что поведение фанатов из Англии на чемпионате мира-2018 будет доброжелательным.

– Британские болельщики пообещали устроить на чемпионате мира в России "Третью мировую". Она будет?

– Думаю, наши английские друзья будут вести себя как любые другие болельщики – доброжелательно и с любовью к футболу, прежде всего. Уверен, мы подружимся. Наши службы безопасности будут внимательно следить за ситуацией и при необходимости действовать.

– Приедут ли в Россию на ЧМ-2018 английские полицейские – помогать нашим, контролировать своих болельщиков?

– Да, будут отдельные эксперты и специалисты, которые будут работать вместе с нами. У нас хорошие контакты и сотрудничество с полицией и спецслужбами всех стран-участников, координация идет на отличном уровне.

– Вам известно, какому количеству английских болельщиков запретили въезд в Россию?

– Нет, этого я не знаю. (Егор БЫЧКОВ)

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