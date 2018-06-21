Аркадий Дворкович: "Те, кто сыграют на Красной площади, окажутся в сборной и выиграют ЧМ"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович выступил во время открытия Парка футбола в Москве, отметив единство всех людей, вовлеченных в чемпионат мира.

– Мы все одна команда оргкомитета, легенды футбола, спонсоры, журналисты, и она обязательно победит. Наш президент сказал об этом на форуме в Санкт-Петербурге. И болельщики прибыли и наслаждаются футболом. Два с половиной миллиона болельщиков прошли через фестивали во всех городах ЧМ-2018. Открытие Парка футбола привлечет еще больше людей. Надеюсь, те, кто сыграют на Красной площади, окажутся в сборной и смогут победить на чемпионате мира. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу