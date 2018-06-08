Аркадий Дворкович: "Сборная России обязана выйти из группы"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович считает, что сборной России по силам выйти в плей-офф домашнего чемпионата мира. Он отметил, что работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова стоит оценивать по итогам турнира.

– Пройти групповой этап мы обязаны, – цитирует ТАСС Дворковича. – Наша сборная вполне может успешно сыграть с командами Саудовской Аравии и Египта. Игру команды Уругвая (южноамериканцы в ночь на 8 июня в товарищеском матче разгромили Узбекистан со счетом 3:0. – Прим. "СЭ") я не видел, но, очевидно, что она была на высоком уровне.

По его мнению, работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова стоит оценивать по конечному результату.

Все тренеры сборных всегда давление испытывают, на домашнем чемпионате мира это очевидно. Результат мы должны увидеть во время чемпионата мира. Помню как Хиддинк подводил команду к чемпионату Европы-2008 именно к четвертьфиналу, и надеюсь, то же самое удастся Черчесову.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники", Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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