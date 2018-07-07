Аркадий Дворкович: "С Хорватией сборной России придется выложиться на 200 процентов, иначе ничего не получится"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович заявил, что сборная Хорватии одного уровня с Испанией и России придется играть с полной самоотдачей в матче 1/4 финала чемпионата мира. Матче Россия – Хорватия состоится сегодня в Сочи.

- Как я уже говорил, ожидания у меня такие же, как и перед матчем с испанцами. Нашим ребятам придется выкладываться на 200%, чтобы выиграть, иначе ничего не получится, - цитирует "Р-Спорт" Дворковича. - Хорватская сборная нисколько ни слабее испанской. По стилю, может быть, и другая игра, но по силе эти команды сопоставимы. Поэтому надо играть с полной самоотдачей.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)