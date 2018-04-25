Аркадий Дворкович: "Россия уже получила существенный эффект для роста экономики от организации ЧМ"

Вице-премьер РФ, председатель Оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович рассказал, что Россия уже получила существенный эффект для роста экономики от организации чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Это важный проект не столько для правительства или государства, как для всей нашей страны, – сказал Дворкович. – Это национальный проект, мечта многих поколений наших людей, которые когда-то даже не смотрели, а слушали матчи чемпионата мира. Только по радио наш народ смог узнать, что сборная России выиграла чемпионат Европы.

Нашей мечтой было реализовать проект, чтобы миллионы людей могли прокоснуться к этому празднику, которым наслаждаются миллиарды людей по всему миру. Этот масштабный проект имеет большое значение для экономики страны. Мы построили аэропорты, стадионы, спортивные площадки, на которых будут заниматься дети. Были построены гостиницы, новые клиники. По совокупности это уже дало существенный эффект для роста экономики. Также это огромный плюс в плане восприятия нашей страны в мире.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. (Павел ГУРЕВИЧ)