Аркадий Дворкович: "Россия хочет, чтобы праздник футбола был доступен миллиардам людей в мире"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович отметил, что организаторы чемпионата мира-2018 хотят, чтобы праздник футбола был доступен не только зрителям на трибунах, но и миллиардам людей у телеэкранов по всему миру.

Сегодня, 9 июня, в Москве открылся Международный вещательный центр (IBC).

– От имени оргкомитета приветствую всех на открытии IBC, – цитирует ТАСС Дворковича. – Мы привыкли выполнять обещания, правительство России, оргкомитет при поддержке Международной федерации футбола провели огромную работу. Мы хотим подарить праздник футбола не только болельщикам здесь, в России, но и чтобы он был доступен миллиардной аудитории по всему миру. IBC должен принести этот праздник.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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