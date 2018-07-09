Аркадий Дворкович: "Решение по Вукоевичу приняли к сведению"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович подчеркнул, что решение Хорватского футбольного союза по члену делегации сборной Огнену Вукоевичу принято к сведению. После четвертьфинала ЧМ-2018 Россия – Хорватия (2:2, пен. – 3:4) Вукоевич и защитник команды Домагой Вида записали ролик со словами: "Слава Украине". Сегодня Вукоевич отстранен Хорватским футбольным союзом от чемпионата мира, Вида получил предупреждение от ФИФА и сможет сыграть в полуфинале против Англии. Хорватский футбольный союз извинился за поведение Вукоевича, Вида также принес извинения.

– Я думаю, что хорватским партнерам виднее, что произошло. Уверен, что они поговорили с игроками и приняли решение, которое было необходимо в данной ситуации. Мы приняли его к сведению, – цитирует "Р-Спорт" Дворковича.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское) // Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь