Аркадий Дворкович: "Подготовка к ЧМ-2018 завершена на 98 процентов"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович сообщил, что подготовка к чемпионату мира-2018 завершена на 98 процентов. До старта турнира осталось три недели.

- Подготовка завершена на 98 процентов. Что-то готово на 100 процентов, что-то на 95 процентов. Завершается благоустройство городов, их территорий. Это было невозможно сделать зимой из-за погодных условий, – цитирует "Эхо Москвы Дворковича. - Прежде всего, речь идет об IT-инфраструктуре. Проверяется работа Wi-Fi, связи, системы безопасности и координация между всеми этими системами. Устанавливается видеонаблюдение и временные сооружения – центры волонтеров и все необходимое для СМИ.

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