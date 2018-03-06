Аркадий Дворкович: "Подготовка к ЧМ-2018 идет по графику, нерешаемых проблем нет – все решаемые"

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович отметил, что начал осваиваться на должности председателя оргкомитета по подготовке чемпионата мира "Россия-2018". Ранее эту должность занимал Виталий Мутко.

– Только начал все изучать, – говорит Дворкович. – Консультируюсь с Виталием Леонтьевичем, он мне все рассказывает. В целом подготовка идет по графику, нерешаемых проблем нет – все решаемые.

– Проведению ЧМ-2018 ничто не угрожает?

– Нет. Команда отлично работает, все хорошо.

– Есть сомнения по стадиону в Самаре?

– Нерешаемых проблем нет. То, что есть по отдельным вопросам текущие проблемы – я в Самаре был буквально пару дней назад, все посмотрел, необходимые указания дал. Так что работа идет полным ходом, все будет сделано так, чтобы чемпионат мира прошел на отлично.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. (Сергей ЕГОРОВ)