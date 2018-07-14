Аркадий Дворкович: "Почти все стадионы ЧМ будут задействованы клубами, исключение - "Лужники" и "Фишт"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович рассказал о наследии чемпионата мира-2018. Он отметил, что почти все стадионы, которые принимали матчи турнира, будут использоваться российскими клубами.

- Большинство стадионов будет задействовано профессиональными клубами. Отдельная история - "Лужники" и "Фишт", которые будут использоваться не так часто, но являются частью больших спортивных парков и тоже очень важны. В "Лужниках" будет главная арена сборной России, а "Фишт" можно использовать как базу в различных условиях. Вообще, построено много новой инфраструктуры, и это большой стимул для регионов развивать туризм и, например, выводить новые аэропорты, построенные на вырост, на проектную мощность. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)