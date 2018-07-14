Аркадий Дворкович: "Надеюсь, РФС будет активно подавать заявки на проведение финалов еврокубков"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович считает, что после ЧМ-2018 РФС может подавать заявки на проведение финалов еврокубков.

- Впереди у нас Универсиада в Красноярске, матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге. И я надеюсь, что РФС будет подавать заявки на проведение различных соревнований - от юношеских турниров до финалов еврокубков. Все условия для этого есть. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)