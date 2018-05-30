Аркадий Дворкович: "Надеемся, сборная России пройдет как можно дальше. По сетке ЧМ, а не стадиона"

Председатель оргкомитета Россия-2018 Аркадий Дворкович поделился с журналистами своим мнением по поводу нашей сборной и готовности станы к чемпионату мира перед круглым столом в "Роснано".

- Я отвечаю за организацию чемпионата мира, но не отвечаю за результат сборной на нем (улыбается), - сказал Дворокович. - Это была мечта многих поколений, и через две недели он начнется. Мне часто задают вопросы - как купить билеты на матч открытия, полуфинал и финал. Не знаю, почему на стартовый матч. Надеюсь, что наши его выиграют, и мы эту ночь забудем. (Смеется) Если серьезно, нас ждет много интересных игр. На чемпионат мира приедет в 10 раз больше болельщиков, чем на Кубок конфедераций. Мы ожидаем от 600 тысяч до миллиона человек. Около 100 тысяч из США, чья сборная не попала на чемпионат мира. Сочинская Олимпиада показала, как мы принимаем гостей, но сейчас все масштабнее. Все надеются, что наша сборная пройдет как можно дальше. По турнирной сетке, а не со стадиона. (Улыбается.) (Евгений БЕЛОУСОВ)

Все о чемпионате мира по футболу-2018 читайте здесь.