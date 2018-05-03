Аркадий Дворкович: "Мутко создал огромный задел!"

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович перед тем, как отчитаться о ходе подготовки к чемпионату мира на заседании в Сочи, поблагодарил Виталия Мутко, который на мероприятие не приехал.

– Виталий Мутко создал огромный задел, я им пользуюсь, – сказал Дворкович. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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