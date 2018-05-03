Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович перед тем, как отчитаться о ходе подготовки к чемпионату мира на заседании в Сочи, поблагодарил Виталия Мутко, который на мероприятие не приехал.
– Виталий Мутко создал огромный задел, я им пользуюсь, – сказал Дворкович. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
баламошка
Наша любимая фром май харта)
16:41
awko26
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
16:36
Генри Морган
Представляю, что создаст "сменщик Мутко", если Мутко "создал огромный задел."))))) До чего наши чиновники смешные.) Совсем от жизни оторвались, и летают где-то в небесах.)))))
16:26
kulakovkolya
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog
16:15
стс911
– Виталий Мутко создал огромный задел, я им пользуюсь ...... ага, ничего делать не нужно, только пенку собирай.
16:14
кузяка
Место ВАМ обоим в Магадане на рудниках было бы при Иосифе Виссарионыче.
16:02