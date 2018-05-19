Аркадий Дворкович: "Игроки сборной России будут тянуться за Игнашевичем на ЧМ-2018"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович отметил, что игроки сборной России будут тянуться за защитником Сергеем Игнашевичем.

Игнашевич, которому в июле исполнится 39 лет, был вызван в сборную России для подготовки к домашнему чемпионату мира-2018 вместо получившего травму защитника "Рубина" Руслана Камболова.

- Удивлен ли возвращению Игнашевича в сборную? Нет. Никогда не сомневался в Игнашевиче и братьях Березуцких, - цитирует "РИА Новости" Дворковича. - Опыт, понимание, как играть такие крупные турниры, у них есть. Сергей заслуживает вызов в сборную, будет работать на максимуме, чтобы игра нашей команды была успешной. Все игроки будут тянуться за ним.