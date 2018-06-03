Аркадий Дворкович: "Хотел видеть Глушакова и Комбарова в составе сборной"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович считает, что нужно доверять главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову в вопросе определения состава на домашний чемпионат мира. Вместе с тем, он сказал, что был бы рад включению в заявку игроков "Спартака" Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

Оба футболиста московского клуба не вошли в расширенный список сборной России. Тренерский штаб внес их в список резервистов, куда также попали вратарь Гильерме, защитник Владислав Игнатьев, полузащитник Антон Швец, а также нападающие Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.

- Был бы рад, если бы в состав вошли друзья - Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, - сказал в эфире программы "Все на матч" Черчесов. - Но тренеру нужно доверять, он отвечает за результат.

В окончательную заявку национальной команды на ЧМ-2018, которая была опубликована 3 июня, не вошли голкипер Сослан Джанаев ("Рубин"), защитник Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), полузащитники Константин Рауш и Александр Ташаев (оба - "Динамо"), а также нападающий Федор Чалов (ЦСКА).

Сборная России продолжает готовиться к домашнему мировому первенству. 5 июня команда Станислава Черчесова в Москве проведет товарищеский матч против Турции.

Матчи домашнего чемпионате мира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах. Россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00