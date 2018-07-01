Аркадий Дворкович: "Хорошо, что Месси и Роналду вылетели в один день"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович отметил, что отстутствие на ЧМ-2018 Криштиану Роналду и Лиоенля Месси может быть компенсировано хорошей игрой других футболистов. Сборные Аргентины и Португалии покинули турнир в субботу.
- Потеряет ли в интересе турнир после вылета Месси и Роналду? Что-то потеряет, но что-то и приобретет. Хорошо, что это случилось в один день, - приводит ТАСС слова Дворковича. - Зато здорово сыграли Мбаппе, Кавани и Суарес.
Надеемся, что не все аргентинские болельщики сразу улетят и что еще прилетят французы.
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Дополнительная информация
- Сборная Португалии (футбол)
- Луис Суарес
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Аркадий Дворкович
- Эдинсон Кавани
- Кильян Мбаппе