Аркадий Дворкович: "Герой матча с Испанией - вся команда"

Глава оргкомитета чемпионата мира-2018 Аркадий Дворкович прокомментировал победу России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, пенальти - 4:3). Также Дворкович отказался комментировать ситуацию с контрактом главного тренера Станислава Черчесова.

- Победили за счет того, что вся команда выполняла тренерскую установку, работала до конца, - сказал Дворкович. - Умирали на поле, выкладывались на 200 процентов. Что сказали, то и сделали. Сдержали слово, победили. А в конце сработал уже Игорь.

- Акинфеев - главный герой?

- Вся команда.

- Вышли в четвертьфинал. До конца контракта Черчесова осталось около месяца...

- (перебивает) Я такие вопросы не комментирую.