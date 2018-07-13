Аркадий Дворкович: "Финал ЧМ-2018 пройдет в бескомпромиссной борьбе"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович отметил, что ожидает интересного финала чемпионата мира-2018. В решающем матче в воскресенье на "Лужниках" встретятся сборные Хорватии и Франции.

- Какого финала чемпионата мира вы ожидаете?

- Ожидаю очень интересный матч. Кроме игры Франция - Дания, турнир отличается абсолютной бескомпромиссностью и борьбой. Уверен, что финал будет таким же. Хорваты не дадут французам провести скучный второй матч на турнире.

- На чьей стороне ваши симпатии в финале?

- На стороне организаторов.

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