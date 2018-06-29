Аркадий Дворкович: "Бельгийцы сыграли в футбол даже без турнирной мотивации"

Председатель оргкомитета чемпионата мира-2018 Аркадий Дворкович сказал, каким командам симпатизирует на турнире.

- Сборная Бельгии показала, что даже в ничего не значащем с турнирной точки зрения матче можно играть в футбол, - отметил Дворкович. - Чего не удалось ранее командам Франции и Дании. А Англия подошла к игре чересчур осторожно, это было видно даже по составу. Я болею, конечно, за сборную России, и надеюсь, что она пройдет как можно дальше. Также мне симпатичны такие команды, как Бразилия, Бельгия, Хорватия. (Антон БАБОШИН)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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