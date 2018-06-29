Аркадий Дворкович: "Бельгийцы сыграли в футбол даже без турнирной мотивации"

Председатель оргкомитета чемпионата мира-2018 Аркадий Дворкович сказал, каким командам симпатизирует на турнире.
- Сборная Бельгии показала, что даже в ничего не значащем с турнирной точки зрения матче можно играть в футбол, - отметил Дворкович. - Чего не удалось ранее командам Франции и Дании. А Англия подошла к игре чересчур осторожно, это было видно даже по составу. Я болею, конечно, за сборную России, и надеюсь, что она пройдет как можно дальше. Также мне симпатичны такие команды, как Бразилия, Бельгия, Хорватия. (Антон БАБОШИН)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
Опрос
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Сборная России (футбол)
- Аркадий Дворкович
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)