Аркадиуш Милик о матче с Сенегалом: "Худшая игра сборной Польши за долгое время"

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик признался, что команда сыграла отвратительно в матче чемпионата мира против Сенегала (1:2).

- Мы сыграли очень плохо, это худшая игра сборной Польши за долгое время, - цитирует официальный сайт ФИФА Милика. - Мы не создавали шансов, а Сенегал построил стену, которую мы не смогли перепрыгнуть.

Отметим, что впереди поляков ждут игры с командами Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).

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