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Аргентинский тренер: "Месси нужно выгнать из сборной"

Лионель МЕССИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Лионель МЕССИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Известный аргентинский специалист Карусо Ломбарди заявил, что нападающий сборной Аргентины  Лионель Месси намеренно играет плохо, чтобы отправить главного тренера Хорхе Сампаоли в отставку. Он также сказал, что 31-летний форвард всегда стремится подобрать только такое окружение, которое нравится ему.

- Месси съел семь тренеров, у меня такое чувство, что он намеренно играет плохо, чтобы бросить Сампаоли в огонь, - приводит слова Ломбарди Marca. - Его нужно выгнать из сборной, ведь он ни о чем не заботится. Месси хочет, чтобы его окружали только те игроки, которых он любит, но не те футболисты, которые действительно являются лучшими. 

Сборная Аргентины занимает 4-е место в группе D. Ей предстоит сыграть против Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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