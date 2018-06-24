Аргентинский тренер: "Месси нужно выгнать из сборной"

Известный аргентинский специалист Карусо Ломбарди заявил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси намеренно играет плохо, чтобы отправить главного тренера Хорхе Сампаоли в отставку. Он также сказал, что 31-летний форвард всегда стремится подобрать только такое окружение, которое нравится ему.

- Месси съел семь тренеров, у меня такое чувство, что он намеренно играет плохо, чтобы бросить Сампаоли в огонь, - приводит слова Ломбарди Marca. - Его нужно выгнать из сборной, ведь он ни о чем не заботится. Месси хочет, чтобы его окружали только те игроки, которых он любит, но не те футболисты, которые действительно являются лучшими.

Сборная Аргентины занимает 4-е место в группе D. Ей предстоит сыграть против Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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